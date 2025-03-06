Путин пообещал наладить помощь братьям и сестрам погибших героев СВО

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о введении социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Глава государства проводит встречу с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки — это какая-то ерунда. У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем», — заявил Путин в эфире «России 24».
Госдума планирует обсудить проекты, направленные на поддержку бойцов СВО и их семей. Среди инициатив — возможность получения двух пенсий для участников боевых действий в ЛНР и ДНР, а также дополнительный отпуск для их родственников. Сергей Миронов из фракции «Справедливая Россия — За правду» предложил списывать долги по кредитам до миллиона рублей для военных с инвалидностью II группы, так как это поможет улучшить их уровень жизни.
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