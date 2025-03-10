Reuters: США хотят понять, на какие уступки готов пойти Киев ради мира

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США хотят понять, заинтересована ли Украина в реальном мире
США хотят понять, заинтересована ли Украина в реальном мире Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В преддверии важной встречи между представителями США и Украины в Саудовской Аравии, американские официальные лица выразили намерение использовать переговоры для определения готовности Киева к совершению материальных уступок России в целях прекращения военного конфликта. Один из американских чиновников подчеркнул значимость этого аспекта в разговоре с изданием Reuters.

США хотят удостовериться в намерениях Украины, так как обе стороны выразили готовность продолжить обсуждение ключевых вопросов и стремление к углублению взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и мира в регионе. «Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире», — сказал один из официальных лиц США для Reuters

На предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, Украина стремится получить поддержку США в военном и разведывательном аспектах, чтобы ускорить завершение конфликта с Россией. В то же время, США ожидают от Украины готовности к материальным уступкам России для достижения долгосрочного мира, подчеркивая важность уважения интересов всех сторон, проживающих в регионе.

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В преддверии важной встречи между представителями США и Украины в Саудовской Аравии, американские официальные лица выразили намерение использовать переговоры для определения готовности Киева к совершению материальных уступок России в целях прекращения военного конфликта. Один из американских чиновников подчеркнул значимость этого аспекта в разговоре с изданием Reuters. США хотят удостовериться в намерениях Украины, так как обе стороны выразили готовность продолжить обсуждение ключевых вопросов и стремление к углублению взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и мира в регионе. «Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире», — сказал один из официальных лиц США для Reuters.  На предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, Украина стремится получить поддержку США в военном и разведывательном аспектах, чтобы ускорить завершение конфликта с Россией. В то же время, США ожидают от Украины готовности к материальным уступкам России для достижения долгосрочного мира, подчеркивая важность уважения интересов всех сторон, проживающих в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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