Reuters: США хотят понять, на какие уступки готов пойти Киев ради мира

В преддверии важной встречи между представителями США и Украины в Саудовской Аравии, американские официальные лица выразили намерение использовать переговоры для определения готовности Киева к совершению материальных уступок России в целях прекращения военного конфликта. Один из американских чиновников подчеркнул значимость этого аспекта в разговоре с изданием Reuters.
США хотят удостовериться в намерениях Украины, так как обе стороны выразили готовность продолжить обсуждение ключевых вопросов и стремление к углублению взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и мира в регионе. «Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире», — сказал один из официальных лиц США для Reuters.
На предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, Украина стремится получить поддержку США в военном и разведывательном аспектах, чтобы ускорить завершение конфликта с Россией. В то же время, США ожидают от Украины готовности к материальным уступкам России для достижения долгосрочного мира, подчеркивая важность уважения интересов всех сторон, проживающих в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.