В США заявили, что для соблюдения возможного перемирия на Украине миротворцы не нужны

Для контроля за соблюдением перемирия в украинском конфликте требуется создать трехстороннюю военную комиссию, в которую войдут представители США, России и Украины. Миротворцы для этого не нужны, заявил научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента Штатов по РФ и Евразии Томас Грэм.
«Думаю, что будет намного лучше, если этот вопрос (соблюдения перемирия, — прим. URA.RU) так и останется за украинцами, русскими и американцами», — сказал Томас Грэм в беседе с РБК. Он также подчеркнул, что для контроля за перемирием будут использоваться спутники и дроны. В этих условиях не требуется присутствие миротворцев от европейских стран на территории Украины, подчеркнул Грэм. что исключает необходимость использования вооруженных миротворческих сил на местности.
При этом все разговоры о соблюдении перемирия будут вестись после того, как будет определена линия прекращения огня, отметил экс-помощник главы США. Он добавил, что важную роль в обсуждении этого предложения сыграет политическая воля Москвы и Киева.
На американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта, Киев выразил готовность на 30-дневное прекращение огня. Глава РФ Владимир Путин отметил, что Москва согласна при соблюдении ее условий.
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