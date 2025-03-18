Глава РФПИ обозначил главное условие сотрудничества с США по редкоземельным ресурсам

Россия готова к тому, чтобы США инвестировали в месторождения, находящиеся на ее территории. Однако только при соблюдении интересов Москвы. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы открыты, что американские партнеры инвестировали в эти редкоземельные месторождения. Мы безусловно можем сотрудничать с США и другими странами мира. У США есть интерес сотрудничества. Но это должно быть в интересах России», — подчеркнул Дмитриев. Его слова передает Пятый канал. Глава РФПИ также напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что отечественные компании должны быть в приоритете. При этом, если для самой РФ это выгодно, то российские компании могут без проблем сотрудничать с зарубежными.
Путин еще в конце февраля давал понять, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. Американский глава Дональд Трамп также давал понять, что заинтересован в этом, так как совместные экономические инициативы с Россией могут способствовать глобальной стабильности и укрепить экономики обеих стран.
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