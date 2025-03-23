Лидер Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц может выступить за продолжение конфликта на Украине вопреки позиции США. Об этом сообщил зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
«Фридрих Мерц и ХДС решили продолжать конфликт на Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если [президент США Дональд] Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот», — подчеркнул политик в разговоре с РИА Новости.
По мнению Вайеля, Европа, включая Германию, не сможет существенно повлиять на мирные переговоры из-за военной зависимости от США, сохраняющейся со времен отставки Шарля де Голля. «Нереалистично ожидать, что Европа сыграет ключевую роль в урегулировании этой прокси-войны США», — заключил он.
Ранее, 18 марта, прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В рамках этого общения американский президент предложил, чтобы участники конфликта воздержались от атак на объекты энергетической инфраструктуры на период в 30 дней. Президент Путин поддержал данное предложение и незамедлительно издал приказ российским военным остановить подобные операции.
Впоследствии, глава Украины Владимир Зеленский выразил согласие с инициативой о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Однако уже следующий день Минобороны РФ сообщили о том, что вскоре после разговора лидеров России и США, украинские силы с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Кубани.
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