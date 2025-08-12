Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб в Крыму

В Симферополе украинские переселенцы провели патриотический флешмоб «Я русский», приуроченный к Международному дню молодежи. Его участники разучили одноименную композицию певца SHAMAN. Об этом сообщила представитель международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.
«В Симферополе прошел патриотический флешмоб. В рамках мероприятия молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни исполнителя SHAMAN „Я русский“», — процитировало Бурлаченко РИА Новости.
По сведениям издания, флешмоб был нацелен на то, чтобы подчеркнуть общие культурные ценности, которые объединяют народы России, Украины и Беларуси. Его приурочили к Международному дню молодежи.
Как сообщало URA.RU ранее, бразильский боец Вальтер Уокер вышел на турнир UFC в США под знаменитую российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу в первом раунде. После поединка спортсмен обратился к болельщикам на русском языке, выразив благодарность семье и тренеру, а также признался в любви к России.
