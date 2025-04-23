Спецпосланник США Уиткоффа вылетел в РФ на фоне провала переговоров в Лондоне

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Дэвид Уиткофф вылетел в Россию на фоне неудачных переговоров в Лондоне. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.
По данным Flightradar, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту летит в сторону России. Вылетел борт из Парижа.
Последний визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 апреля. Тогда Уиткофф провел встречу с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Еще раньше он встретился с российским лидером в Кремле.
Визит спецпосланника США происходит на после провала недавних переговоров, прошедших в Лондоне. В Великобритании 23 апреля должен был состояться новый раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, США и Украины.
США должны были представить мирный план из семи пунктов, согласно которому, Киев должен был признавать Крым территорией России и снять с РФ санкций. Однако из-за отказа Киева государственный секретарь США Марко Рубио отказался участвовать в диалоге.
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