Спецпосланник США Уиткоффа вылетел в РФ на фоне провала переговоров в Лондоне

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Уиткофф летит в Россию
Уиткофф летит в Россию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Дэвид Уиткофф вылетел в Россию на фоне неудачных переговоров в Лондоне. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

По данным Flightradar, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту летит в сторону России. Вылетел борт из Парижа.

Последний визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 апреля. Тогда Уиткофф провел встречу с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Еще раньше он встретился с российским лидером в Кремле.

Визит спецпосланника США происходит на после провала недавних переговоров, прошедших в Лондоне. В Великобритании 23 апреля должен был состояться новый раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, США и Украины. 

США должны были представить мирный план из семи пунктов, согласно которому, Киев должен был признавать Крым территорией России и снять с РФ санкций. Однако из-за отказа Киева государственный секретарь США Марко Рубио отказался участвовать в диалоге.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Дэвид Уиткофф вылетел в Россию на фоне неудачных переговоров в Лондоне. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar. По данным Flightradar, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту летит в сторону России. Вылетел борт из Парижа. Последний визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 апреля. Тогда Уиткофф провел встречу с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Еще раньше он встретился с российским лидером в Кремле. Визит спецпосланника США происходит на после провала недавних переговоров, прошедших в Лондоне. В Великобритании 23 апреля должен был состояться новый раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, США и Украины.  США должны были представить мирный план из семи пунктов, согласно которому, Киев должен был признавать Крым территорией России и снять с РФ санкций. Однако из-за отказа Киева государственный секретарь США Марко Рубио отказался участвовать в диалоге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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