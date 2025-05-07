Самолет Вучича отправился в Москву после посадки в Баку

Источник в бакинском аэропорту сообщил, что после приземления в столице Азербайджана самолет, на котором находился президент Сербии Александр Вучич, вновь вылетел в Москву. Посадка в аэропорту Баку не была экстренной.
«Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет», — сообщил источник агентству РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву для участия в параде Победы, совершил вынужденную посадку в Азербайджане из-за боевых действий в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщило сербское издание Blick.
В рамках подготовки к визиту помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 9 мая Путин планирует обсудить с Вучичем ситуацию на Западных Балканах, передает «Национальная служба новостей». За несколько дней до визита в Москву главу Сербии госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за проблем с сердцем, вызываемых высоким артериальным давлением, передает RT.
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