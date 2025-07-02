«Применяли физическое насилие»: россияне пожаловались на отношение местных в Азербайджане

Граждане России, находящиеся в Азербайджане, пожаловались на то, как относились к ним местные жители. Россияне, прибывшие страну, рассказали, что по прибытии на места их проживания, к ним проявляли интерес люди в гражданском, представляющиеся сотрудниками полиции. Те требовали документы у русских, допрашивали о целях визита и применяли физическое насилие. Об этом рассказали в посольстве России в Азербайджане.
«Множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — сказано в сообщении дипломатического ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
В посольстве подтвердили данные о задержании российских журналистов и группы граждан РФ. Туристов, находящихся в Азербайджане, просят немедленно сообщать о подобных инцидентах. Кроме того, Посольство направило в МИД страны ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало.
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