Гражданскую администрацию Киева могут заменить на военную

В Киеве могут распустить городской совет, что создаст предпосылки для полной замены Киевской городской государственной администрации (КГГА) на военную администрацию. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в Киевсовете.
«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет <...>. Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА (Киевской городской госадминистрации — прим. URA.RU) на военную администрацию», — написало во главе с назначенным президентом чиновником», — передало издание слова источника. По его утверждению, не исключаются и иные сценарии — в частности, оказание давления на депутатов Киевского городского совета с целью изменения его состава.
Новый этап конфликта между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским связывают с недавним интервью первого британскому изданию The Times. В ходе беседы Кличко отметил, что если ранее в Украине лишь ощущались признаки авторитаризма, то теперь они очевидны
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