Гражданскую администрацию Киева могут заменить на военную

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На Украине может произойти роспуск Киевсовета в случае непроведения выборов
На Украине может произойти роспуск Киевсовета в случае непроведения выборов Фото:

В Киеве могут распустить городской совет, что создаст предпосылки для полной замены Киевской городской государственной администрации (КГГА) на военную администрацию. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в Киевсовете.

«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет <...>. Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА (Киевской городской госадминистрации — прим. URA.RU) на военную администрацию», — написало  во главе с назначенным президентом чиновником», — передало издание слова источника.  По его утверждению, не исключаются и иные сценарии — в частности, оказание давления на депутатов Киевского городского совета с целью изменения его состава.

Новый этап конфликта между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским связывают с недавним интервью первого британскому изданию The Times. В ходе беседы Кличко отметил, что если ранее в Украине лишь ощущались признаки авторитаризма, то теперь они очевидны

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В Киеве могут распустить городской совет, что создаст предпосылки для полной замены Киевской городской государственной администрации (КГГА) на военную администрацию. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в Киевсовете. «Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет <...>. Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА (Киевской городской госадминистрации — прим. URA.RU) на военную администрацию», — написало  во главе с назначенным президентом чиновником», — передало издание слова источника.  По его утверждению, не исключаются и иные сценарии — в частности, оказание давления на депутатов Киевского городского совета с целью изменения его состава. Новый этап конфликта между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским связывают с недавним интервью первого британскому изданию The Times. В ходе беседы Кличко отметил, что если ранее в Украине лишь ощущались признаки авторитаризма, то теперь они очевидны
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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