RT: журналист WSJ испугался брать интервью у Мединского

Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур отказался от интервью с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским. Об этом сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.
По словам Придыбайло, инициатива интервью исходила от самого Люксмура. Мединский предложил провести беседу по пути в аэропорт, подчеркнув важность донесения российской позиции до американской аудитории. «Россия заинтересована в том, чтобы до американцев доходила настоящая информация о происходящем», — отметил источник издания.
При этом представитель RT рассказал, что после коротких переговоров с редакцией The Wall Street Journal, Люксмур согласился лишь на краткое пребывание в автомобиле Мединского, но вскоре покинул машину и отказался от дальнейшего общения. В результате издание не получило эксклюзивного комментария от главы российской делегации.
В Стамбуле завершился второй этап переговоров между представителями России и Украины. Руководитель российской делегации Мединский сообщил, что Москва передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, российская сторона предложила ввести временное прекращение огня сроком на два-три дня на отдельных участках фронта. Стороны также пришли к соглашению об обмене тяжелоранеными, тяжелобольными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет по принципу «всех на всех». Помимо этого, на следующей неделе Россия планирует передать Украине около шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, пишет RT.
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