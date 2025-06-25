«АиФ»: наемники ВСУ умирают на Украине при загадочных обстоятельствах

В последнее время на фронте украинского конфликта все чаще фиксируются загадочные случаи смерти наемников ВСУ, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Например, командир подразделения «Грузинский легион»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Вано Надирадзе скончался, выпив кофе, а на одной из крупнейших баз легиона из-за взрыва самодельного устройства погиб еще один наемник.
"О причине смерти на Украине могут что угодно говорить. Надирадзе был давно вынесен приговор. Он слишком долго пакостил. Я не хочу сказать, что за ним шибко охотились, но напомню, что многие из ему подобных "легионеров" отличались проявлением особой жестокости к пленным. <...> Думаю, что не просто так постоянно выходят из строя такие одиозные личности», — заявил в разговоре с aif.ru Дандыкин.
Он добавил, что в последнее время случаи гибели таких фигур, как Надирадзе, при невыясненных обстоятельствах участились. Эксперт предложил, что сообщение о сердечном приступе у наемника является прикрытием, его смерть может быть связана с внутренними конфликтами в легионе. По словам Василия Дандыкина, не исключено, что грузинский наемник стал жертвой разборок среди собственных соратников — такую версию рассматривают и на Украине.
Представитель подразделения ВСУ «Черный орел» Лаша Дзанашвили сообщил, что незадолго до смерти Вано Надирадзе пил кофе в ресторане «Печерск» в центре Киева. При этом пятеро его спутников предпочли заказать чай. После этого военному резко стало плохо, медики не смогли его помочь.
Примерно за 10 дней до этого на территории завода «АТЕК» под Киевом, где расположена крупнейшая база «Грузинского легиона», произошел взрыв самодельного устройства (СВУ). В результате этого погиб участник одного из подразделений Деметре Дарчиа. Предварительно, СВУ тайно пронесли на базу и оно сработало в тот момент, когда наемник находился поблизости.
Некоторые представители легиона охарактеризовали подобное как диверсию. При этом Дандыкин отметил, что возможно, произошедшее действительно является диверсией, но нельзя исключать и внутренние конфликты.
*«Грузинский легион» — террористическая организация, запрещенная в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.