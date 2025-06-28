На сумском направлении нашли «бригаду призраков» ВСУ

На сумском направлении обнаружили погибших из несуществующей 168-й бригады ВСУ
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Бригада отсутствовала в составе ВСУ
Бригада отсутствовала в составе ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На сумском направлении обнаружили погибших военных из несуществующей 168-й бригады ВСУ. Об этом рассказали российских силовых структурах.

«Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. 

Там добавили, что, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона. Родственники погибших не смогли узнать, в каком подразделении находились их близкие, что может указывать на попытки скрыть реальные потери или нехватку обученного личного состава в армии Украины.

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На сумском направлении обнаружили погибших военных из несуществующей 168-й бригады ВСУ. Об этом рассказали российских силовых структурах. «Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет», — передает сообщение силовых структур РИА Новости.  Там добавили, что, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона. Родственники погибших не смогли узнать, в каком подразделении находились их близкие, что может указывать на попытки скрыть реальные потери или нехватку обученного личного состава в армии Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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