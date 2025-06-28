На сумском направлении обнаружили погибших военных из несуществующей 168-й бригады ВСУ. Об этом рассказали российских силовых структурах.
«Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет», — передает сообщение силовых структур РИА Новости.
Там добавили, что, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона. Родственники погибших не смогли узнать, в каком подразделении находились их близкие, что может указывать на попытки скрыть реальные потери или нехватку обученного личного состава в армии Украины.
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