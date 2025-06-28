Матвиенко выступила с призывом к молодому поколению в День молодежи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к молодежи стран бывшего СССР сохранять и передавать историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. С заявлением она выступила по итогам встречи с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», которая прошла в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
«Мы видим, как пытаются перечеркнуть, переписать историю, умалить роль нашей страны, наших народов и Красной Армии в победе в этой страшной войне. Кому как не вам, молодому поколению, знать историю и сохранять правду о нашей Великой Победе», — заявила спикер Совфеда. Ее слова передает РИА «Новости».
В этом году, по словам Матвиенко, проект «Поезд Памяти» приурочен к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Она отметила, что участие потомков победителей из 15 бывших советских республик придает мероприятию особую символичность.
Основная задача проекта в юбилейный год — сохранить единую историческую память, подчеркнула председатель верхней палаты парламента. Матвиенко обратилась к молодежи с предложением делиться впечатлениями о посещении памятных мест, рассказывать друзьям и близким о героях и событиях войны, чтобы знания о подвигах советских людей передавались следующим поколениям.
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