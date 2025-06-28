Матвиенко выступила с призывом к молодому поколению в День молодежи

Матвиенко: молодому поколению стоит знать историю и сохранять правду о Победе
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Матвиенко призвала молодежь хранить историческую память
Матвиенко призвала молодежь хранить историческую память Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к молодежи стран бывшего СССР сохранять и передавать историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. С заявлением она выступила по итогам встречи с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», которая прошла в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

«Мы видим, как пытаются перечеркнуть, переписать историю, умалить роль нашей страны, наших народов и Красной Армии в победе в этой страшной войне. Кому как не вам, молодому поколению, знать историю и сохранять правду о нашей Великой Победе», — заявила спикер Совфеда. Ее слова передает РИА «Новости».

В этом году, по словам Матвиенко, проект «Поезд Памяти» приурочен к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Она отметила, что участие потомков победителей из 15 бывших советских республик придает мероприятию особую символичность.

Основная задача проекта в юбилейный год — сохранить единую историческую память, подчеркнула председатель верхней палаты парламента. Матвиенко обратилась к молодежи с предложением делиться впечатлениями о посещении памятных мест, рассказывать друзьям и близким о героях и событиях войны, чтобы знания о подвигах советских людей передавались следующим поколениям.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к молодежи стран бывшего СССР сохранять и передавать историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. С заявлением она выступила по итогам встречи с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», которая прошла в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. «Мы видим, как пытаются перечеркнуть, переписать историю, умалить роль нашей страны, наших народов и Красной Армии в победе в этой страшной войне. Кому как не вам, молодому поколению, знать историю и сохранять правду о нашей Великой Победе», — заявила спикер Совфеда. Ее слова передает РИА «Новости». В этом году, по словам Матвиенко, проект «Поезд Памяти» приурочен к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Она отметила, что участие потомков победителей из 15 бывших советских республик придает мероприятию особую символичность. Основная задача проекта в юбилейный год — сохранить единую историческую память, подчеркнула председатель верхней палаты парламента. Матвиенко обратилась к молодежи с предложением делиться впечатлениями о посещении памятных мест, рассказывать друзьям и близким о героях и событиях войны, чтобы знания о подвигах советских людей передавались следующим поколениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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