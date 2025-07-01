Национальному центру «Россия» исполнился год

Национальный центр «Россия» отмечает первую годовщину со дня основания. Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании центра. За это время он превратился из выставочного проекта в масштабную просветительскую платформу, объединившую россиян вокруг национальных достижений и культурных ценностей.
«Ровно год назад президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра „Россия“. Центр вырос из яркой Выставки „Россия“ в масштабную просветительскую инициативу — место, где рождаются и деи, формируется культурный код и каждый находит свою точку опоры», — говорится в telegram-канале центра.
Путин, комментируя запуск проекта год назад, подчеркнул значение формирования единого пространства для демонстрации достижений страны: «Нам есть что показать, есть чем гордиться... Но важно еще красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено», — отметил глава государства на церемонии открытия.
За прошедшие 12 месяцев площадка стала центром притяжения для тысяч людей. По данным организаторов, за семь месяцев работы экскурсоводы провели более 10 тысяч экскурсий, на территории Центра состоялись сотни мероприятий, включая крупные международные форумы и выставки. Руководитель проекта Наталья Виртуозова сообщила, что команда ставит перед собой цель создать гармоничное пространство для развития и вдохновения: по ее словам, Центр отвечает на глубокую потребность россиян гордиться страной и ее успехами.
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