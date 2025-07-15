Чехия саботирует решение Трампа о закупке оружия для Киева

Прага отказалась участвовать в совместных с государствами НАТО закупках американского вооружения с целью передачи их Киеву. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала в разговоре с журналистом издания Publico.
«Чехия сосредоточится на других проектах и путей, как помочь Украине. Например, посредством инициативы поставки боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту [президента США Дональда Трампа]», — сказал Фиала. Его слова приводит Publico.
Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
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