Чехия саботирует решение Трампа о закупке оружия для Киева

Фиала: Прага отказалась участвовать в поставке американского вооружения Киеву
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В Чехии хотят сосредоточиться на поставке Украине боеприпасов
В Чехии хотят сосредоточиться на поставке Украине боеприпасов Фото:

Прага отказалась участвовать в совместных с государствами НАТО закупках американского вооружения с целью передачи их Киеву. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала в разговоре с журналистом издания Publico.

«Чехия сосредоточится на других проектах и путей, как помочь Украине. Например, посредством инициативы поставки боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту [президента США Дональда Трампа]», — сказал Фиала. Его слова приводит Publico.

Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.

Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.

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Прага отказалась участвовать в совместных с государствами НАТО закупках американского вооружения с целью передачи их Киеву. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала в разговоре с журналистом издания Publico. «Чехия сосредоточится на других проектах и путей, как помочь Украине. Например, посредством инициативы поставки боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту [президента США Дональда Трампа]», — сказал Фиала. Его слова приводит Publico. Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы. Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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