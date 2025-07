Неизвестная болезнь свалила с ног сотню пассажиров элитного лайнера из США

NYP: неизвестная болезнь поразила 134 пассажира американского круизного лайнера

Судно пробыло в пути семь дней Фото: Александр Елизаров © URA.RU Свыше сотни пассажиров элитного круизного лайнера заразились неизвестной болезнью во время путешествия в Мексику. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. «Круизный лайнер Navigator of the Seas компании Royal Caribbean отправился из Лос-Анджелеса (США) в Мексику, пробыв на маршруте семь дней. За это время 134 из 3914 пассажиров и семь членов экипажа пожаловались на рвоту, спазмы желудка и диарею», — цитирует собственный источник The New York Post. Круиз завершился 11 июля. Пока не установлено, что именно стало источником инфекционной вспышки. В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания перевозчик ужесточил санитарные меры на борту судна, а заразившиеся люди были изолированы на протяжении всего рейса. В марте Россию потрясли известия о неизвестном вирусе с кровавым кашлем, якобы распространяющемся в стране. Всего сообщалось о пяти случаях. Позже ВОЗ опроверг информацию о появлении новой инфекции, напоминает RT.

