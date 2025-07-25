Владелец отеля в Ташкенте, где погибла журналистка Паперная, получил восемь лет

Суд приговорил владельца отеля «Карман палас» к восьми годам лишения свободы по факту гибели журналистки Инессы Паперной из-за отравления угарным газом. Об этом сообщил судья Яккасарайского районного уголовного суда города Ташкента Баходир Каюмов.
«Яккасарайский районный уголовный суд города Ташкента приговорил владельца отеля „Караман палас“ к 8 годам и одному месяцу заключения», — сказал судья. Его слова приводит ТАСС. Также сообщается, о том, что сантехник и двое граждан, продавших некачественный котел для отопления, приговорены к 3 годам лишения свободы.
Ранее журналистка Инесса Паперная и ее спутник отравились в отеле «Карман палас» угарным газом, об этом также сообщила мать погибшей. Позже причина была подтверждена судебно-медецинскомим заключением. Журналистка работала в изданиях «Лента» и «Профиль». У нее остался сын.
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