Французский генерал призвал готовиться к войне уже сегодня

На сегодняшний день нужно быть готовым к бою в любой момент, даже сегодня. Об этом заявил французский генерал Пьер Шиль.
«Быть готовыми в любой момент вступить в бой, даже с сегодняшнего вечера, если потребуется», — заявил генерал. Его слова приводит журнал Valeurs actuelles. Также указано, что в ответ на стратегические учения России и Беларуси «Запад-2025», Франция будет участвовать в учениях НАТО Dacian Fall в Румынии и Болгарии. Они будут проходить с 20 октября по 13 ноября. Со стороны России неоднократно звучали заявления, что она не угрожает Европе.
Помимо этого, генерал отметил, что Франция планирует потратить на военные цели из бюджета страны 3,3 миллиарда евро. По его словам, эти деньги будут потрачены на укрепление подразделений комплексами ПВО, реактивными системами залпового огня и беспилотниками.
Совместные учения России и Беларуси «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября и стали крупнейшими маневрами в регионе за последние годы, в них приняли участие более 13 тысяч военных и наблюдатели из 23 стран. США на учениях представлял атташе по вопросам обороны при американском посольстве в Минске. Маневры направлены на укрепление обороноспособности Союзного государства и демонстрацию открытости военного сотрудничества.
