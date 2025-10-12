Майкла Джексона обвинили в 25-летнем насилии над пятью детьми

Пятеро детей из семьи Кассио выдвинули обвинения против покойного певца Майкла Джексона, утверждая о систематических актах насилия на протяжении 25 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
В поданном в суд Лос-Анджелеса иске указывается, что артист якобы применял методы психологического воздействия, включая «обработку, зомбирование и манипуляции», чтобы заставить каждого ребенка считать себя «особенным», говорится в материале. По информации издания, знакомство Джексона с семьей произошло в 1984 году через главу семейства Доминика Кассио, после чего певец стал регулярно посещать их дом в Нью-Джерси и участвовать в семейных мероприятиях.
Примечательно, что старший сын Фрэнк Кассио ранее работал личным ассистентом Джексона и в 2011 году опубликовал книгу в его защиту, однако после выхода документального фильма «Покидая Неверленд» все пятеро детей изменили свою позицию. Как утверждают истцы, каждый из них ранее считал себя единственной жертвой певца, но позднее осознал систематический характер происходившего. В иске подчеркивается, что Джексон целенаправленно выстраивал доверительные отношения с детьми, которые впоследствии, по утверждению заявителей, использовал для сексуальных домогательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.