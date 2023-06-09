Навальный получает особые привилегии в тюрьме

Бывший юрист ФБК* — о войне кланов внутри фонда и сотрудничестве с Украиной

09 июня 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Виталий Серуканов указал на факты, доказывающие связь сторонников Навального с Украиной Фото: из личного архива Серуканова статья из сюжета Дело Алексея Навального Виталий Серуканов, политолог, общественный деятель, бывший замглавы московского штаба Навального (штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) и экс-юрист ФБК* (экстремистская, террористическая и нежелательная организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), поделился с URA.RU инсайдами о нынешнем состоянии дел у беглых навальнистов, рассказал о стиле поведения Алексея Навального в колонии и реальном положении дел в ФБК. Новость по теме Навального приговорили к 9 годам по делу о мошенничестве — Вы, вероятно, читали недавние новости, что якобы в камеру к Навальному подсадили бомжа и из-за того, что ему пришлось его выкинуть, на него напали сотрудники ФСИН и избили? Что вы об этом думаете? — А еще накануне была опубликована информация об условиях содержания Навального и других заключенных в ИК-6. Там сразу понятно, насколько у Алексея все отличается в лучшую сторону: количество полученных посылок и бандеролей в десятки раз выше среднестатистических показателей, ни одного часа не отработал. Абсолютно тепличные условия, которым бы другие заключенные точно позавидовали. Как в дотюремной жизни был на особом положении, так же теперь и сидит. Уверен, что сотрудники колонии так вежливо с детьми своими дома не разговаривают, как они общаются с Алексеем Анатольевичем. Сколько помню Навального, он всегда себя вел с обычными людьми нахально и смотрел свысока, особенно когда не было рядом журналистов. То, что он по-хамски ведет себя в колонии и оскорбляет сотрудников — обычное его состояние. Это давно выработанная стратегия между Навальным и его адвокатами, наблюдаю такое года с 2014-го точно. Любой административный арест, который Навальный проводил как в отпуске, будучи на особом положении, всегда заканчивался такими фантастическими историями, что его якобы кто-то мучил, кто-то бил. Помните, у него была аллергия на глазах, он сам говорил, что это обычная сезонная аллергия, но в паблике я потом увидел заявление, что его, якобы, отравили. Ложь и высасывание инфоповодов — обычная тактика Навального и его адвокатов, так как его повестка полностью утратила актуальность на фоне других происходящих в мире событий. По поводу всех его последних ситуаций у меня есть инсайдерская информация от моих источников о том, что к нему чуть ли не каждый день приезжают адвокаты и проводят с ним по четыре-пять часов. В той же Европе и США такое немыслимо. А из каких денег финансируют этих очень недешевых адвокатов, что у них есть возможность проводить с ним столько времени? Кто оплачивает адептов, которые прячутся в Вильнюсе и в остальной Европе — на эти вопросы Алексей Анатольевич ответа не дает. — Это правда, что после задержаний на митингах к нему и другим руководителям ФБК приезжало по несколько адвокатов? Статья по теме Навальный оставил без поддержки задержанных в ходе протеста школьников — Да. Можно вспомнить хотя бы 2017 год, 26 марта, когда он бравировал, что митинг практически выпадает на день рождения его сына, что это для него особенный митинг. Пока реально люди сидели по 40-60 человек без адвоката, у Алексея Анатольевича было два адвоката, Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) требовал себе трех адвокатов, при том, что Леониду Волкову ничего не грозило, кроме административного протокола. Они реально считают, что их жизнь в два-три раза важнее, чем жизнь любого человека. — Вы около пяти лет были в команде Навального, работали с ним, можете рассказать какие-нибудь истории, раскрывающие его истинное лицо, которые в СМИ не выходили? — Таких историй был миллиард. Как-то я занимался проблемой дальнобойщиков, когда вводилась новая система «Платон», у них была протестная стоянка в Химках, и я по поручению ФБК с ними контактировал, оказывал правовую помощь. В какой-то момент Навальный мне звонит и говорит: «Слушай, а вот дай оценку, вот если я сейчас к ним поеду, они меня встретят с ликованием, ну знаешь, прямо с восторгом? Будет ли красивая картинка для СМИ и так далее?» Я ему честно сказал, что люди там адекватные, щенячьего восторга, скорее всего, ни к кому испытывать не будут. И вы знаете, как он после этого поступил? Он никуда не поехал. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Потом уже, после моего ухода, по информации от моего источника из ФБК, был случай, когда Навальный приехал на один из экологических митингов в Волоколамске, где тоже митинговали люди, обычные совершенно, не его фанаты. Он приехал туда, посидел в машине, и в итоге уехал, не выйдя из нее к людям, потому что просто испугался к ним идти. Он умел общаться с провокаторами, которых ждал на каждой встрече, у него был уже выработанный стиль общения с ними. Но вот с простыми людьми, которым требовалась какая-то помощь, общаться на равных, на одном уровне, он просто не мог, потому что был сильно оторван от реальности, витал где-то в бесконечных связях с высшими лицами, как он говорил, из Европы, из Америки. И он стремился больше времени проводить там, потому что его голубая мечта — стать таким ставленником западного мира в России. — Вам известно, что сейчас происходит в команде Навального, которая базируется в Вильнюсе? Фото: Владимир Андреев © URA.RU — По информации моих источников из ФБК, без Навального они начали пожирать друг друга. Его единственная ценность для этого коллектива офисных пауков была в том, что он был последней инстанцией, которая могла, как богиня Кали, сидеть и решать кто прав, а кто виноват, и это как-то позволяло ФБК обходиться без серьезных внутренних скандалов. Когда не стало Навального, они для начала слили [бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией»] Любовь Соболь (внесена в список террористов и экстремистов, признана в РФ иноагентом), которая устроила скандал и с Леонидом Волковым, и с [журналисткой] Марией Певчих (признана иноагентом на территории РФ). Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) с Олегом Степановым тоже слили. Нынешний ФБК можно разбить на кланы, есть клан Певчих, которая сейчас возглавляет ICF, являющийся главным преемником ФБК, который работал в России. Это международная организация, ранее там был директором Волков, но Певчих его благополучно съела, потому что Волков — внутренний коррупционер, совсем заворовался, спалился и был вынужден, поджав хвост, уйти. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тут важно сказать, когда говорим про этот клан, про команду Волкова, — а это [сотрудник ФБК Руслан] Шаведдинов (объявлен в федеральный розыск, признан иноагентом в РФ), [экс-директор ФБК] Иван Жданов (признан на территории РФ иноагентом) и многие другие ребята, которые клялись в верности Волкову, которых он тащил за грязные волосы все последние годы, а теперь они предают его, понимая, что он уже не у кормушки, а им нужно оставаться там, как-то толкаться. По информации моих источников из ФБК, они сейчас бегают, как девочки-фанатки за Певчих, подсовывают ей на стол проекты, пытаются убедить, что вот при Волкове что-то не получалось, но вот при ней-то, «царице полей», сейчас эти проекты зацветут просто! Ну, а Волков отправлен теперь на такую непочетную пенсию, он будет заниматься, как он сам пишет, и это подтверждается моими источниками, международной кампанией за освобождение Навального. Но вы же понимаете, что это такие праздные чаепития где-нибудь в Сиднее или во Флориде с эмигрировавшими давно из России пенсионерами непонятного происхождения, то есть работа ни о чем — ссылка подальше от кормушки. И все эти поросята Волкова, они прекрасно это понимают и уже присягнули на верность Певчих. Певчих съела Волкова, потому что они принадлежат к разным структурам. Певчих — это сугубо Великобритания, на мой взгляд, явно агент MI-6. А Волков — это такой человек европейский, человек американский, человек, который проторил в отсутствие Навального себе дорожку в Вашингтон. Это к вопросу о том, кто убедил Навального вернуться в Россию и присесть так удачно в тюрьму на такой долгий срок. Есть еще клан Милова-Степанова, это такие подъедалы, которые питаются с барского стола какими-то левыми западными грантами. Милов вообще всегда считал себя человеком выше уровнем и компетенциями, чем Навальный, и везде это заявлял кулуарно, но гнилость не позволяла ему пойти на конфронтацию, потому что опять же — кормиться как-то надо. Есть еще отдельно отбившийся клан неудачников в Грузии. Это рядовые сотрудники, бывшие координаторы штабов, так называемая чернь и «полезные идиоты», которые сперва были бесплатными, а потом работали за небольшой прайс. По информации моих источников, многие из них сейчас занимаются проституцией, «виртом» и «вебкамом», открывают секс-шопы и наркопритоны. — А что можете сказать про сеть подпольных штабов Навального, которую они активно рекламируют? Фото: Евгений Софийчук/ТАСС — К этой истории я бы отнесся серьезно, потому что у западных кураторов, и это видно по информации, которая оттуда поступает, сейчас сформировалось два вектора. Первый — это использовать «пыльные костюмы» — Милова-Жданова для лоббирования антироссийских санкций, которым дают выступать на собственных обедах, как жене Навального, когда бюргеры вокруг сидят и набивают себе брюхо, а жена что-то вещает с трибуны, — большего унижения придумать сложно, но для них это уже в порядке вещей. Второй вектор — это как раз для «черни», для вот этих городских сумасшедших, для людей. По моей информации изнутри, для них в ФБК и придумали эту экстремистскую историю. Представители ФБК неоднократно призывали к поджогам военкоматов, одобряли совершенные теракты, Дарья Трепова ((внесена в список террористов и экстремистов, обвиняется в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский) была сторонницей Навального. ФБК ищет пушечное мясо, которое будет использовано украинскими спецслужбами. Я и ранее писал о том, ссылаясь на свои источники из фонда, что Леонид Волков обменивается не только с западными спецслужбами всеми этими данными, но уже и с украинскими спецслужбами поддерживает отношения. Тот же Иван Жданов в прошлом году ездил в Киев, стоял на коленях на Майдане, ездил он туда по спецпропуску, ведь россиян давно туда не пускают. История серьезная, у них остались радикальные «ждуны», которые ведут маргинальный образ жизни, вот этих людей сейчас в первую очередь будут использовать. Вообще в отношении тех, кто остался с командой Навального на данный момент, когда ФБК сидит в украинских информационных окопах, общается с советниками Зеленского как с собственным начальством, расшаркиваются перед ними в эфирах, когда Волков в своих стримах восхищается поставками западного оружия ВСУ и желает, чтобы побольше российских солдат погибло от этого оружия, потому что для них российский солдат — это преступник, который должен быть уничтожен, каких-то полутонов больше быть не должно. Все, кто остался сейчас в секте, все, кто регистрируется сейчас в этих штабах, я считаю, что это террористы. Надо быть конченным идиотом, чтобы при таких обстоятельствах оставаться в сфере влияния ФБК. ФБК — абсолютно террористическая организация. За все происходящее ответственен Навальный. URA.RU обратилось за комментарием в ФБК. Ответ на момент публикации не поступил. *ФБК — экстремистская, террористическая и нежелательная организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Виталий Серуканов, политолог, общественный деятель, бывший замглавы московского штаба Навального (штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) и экс-юрист ФБК* (экстремистская, террористическая и нежелательная организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), поделился с URA.RU инсайдами о нынешнем состоянии дел у беглых навальнистов, рассказал о стиле поведения Алексея Навального в колонии и реальном положении дел в ФБК. — Вы, вероятно, читали недавние новости, что якобы в камеру к Навальному подсадили бомжа и из-за того, что ему пришлось его выкинуть, на него напали сотрудники ФСИН и избили? Что вы об этом думаете? — А еще накануне была опубликована информация об условиях содержания Навального и других заключенных в ИК-6. Там сразу понятно, насколько у Алексея все отличается в лучшую сторону: количество полученных посылок и бандеролей в десятки раз выше среднестатистических показателей, ни одного часа не отработал. Абсолютно тепличные условия, которым бы другие заключенные точно позавидовали. Как в дотюремной жизни был на особом положении, так же теперь и сидит. Уверен, что сотрудники колонии так вежливо с детьми своими дома не разговаривают, как они общаются с Алексеем Анатольевичем. Помните, у него была аллергия на глазах, он сам говорил, что это обычная сезонная аллергия, но в паблике я потом увидел заявление, что его, якобы, отравили. Ложь и высасывание инфоповодов — обычная тактика Навального и его адвокатов, так как его повестка полностью утратила актуальность на фоне других происходящих в мире событий. По поводу всех его последних ситуаций у меня есть инсайдерская информация от моих источников о том, что к нему чуть ли не каждый день приезжают адвокаты и проводят с ним по четыре-пять часов. В той же Европе и США такое немыслимо. А из каких денег финансируют этих очень недешевых адвокатов, что у них есть возможность проводить с ним столько времени? Кто оплачивает адептов, которые прячутся в Вильнюсе и в остальной Европе — на эти вопросы Алексей Анатольевич ответа не дает. — Это правда, что после задержаний на митингах к нему и другим руководителям ФБК приезжало по несколько адвокатов? — Да. Можно вспомнить хотя бы 2017 год, 26 марта, когда он бравировал, что митинг практически выпадает на день рождения его сына, что это для него особенный митинг. Пока реально люди сидели по 40-60 человек без адвоката, у Алексея Анатольевича было два адвоката, Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) требовал себе трех адвокатов, при том, что Леониду Волкову ничего не грозило, кроме административного протокола. Они реально считают, что их жизнь в два-три раза важнее, чем жизнь любого человека. — Вы около пяти лет были в команде Навального, работали с ним, можете рассказать какие-нибудь истории, раскрывающие его истинное лицо, которые в СМИ не выходили? — Таких историй был миллиард. Как-то я занимался проблемой дальнобойщиков, когда вводилась новая система «Платон», у них была протестная стоянка в Химках, и я по поручению ФБК с ними контактировал, оказывал правовую помощь. Потом уже, после моего ухода, по информации от моего источника из ФБК, был случай, когда Навальный приехал на один из экологических митингов в Волоколамске, где тоже митинговали люди, обычные совершенно, не его фанаты. Он приехал туда, посидел в машине, и в итоге уехал, не выйдя из нее к людям, потому что просто испугался к ним идти. — Вам известно, что сейчас происходит в команде Навального, которая базируется в Вильнюсе? — По информации моих источников из ФБК, без Навального они начали пожирать друг друга. Его единственная ценность для этого коллектива офисных пауков была в том, что он был последней инстанцией, которая могла, как богиня Кали, сидеть и решать кто прав, а кто виноват, и это как-то позволяло ФБК обходиться без серьезных внутренних скандалов. Когда не стало Навального, они для начала слили [бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией»] Любовь Соболь (внесена в список террористов и экстремистов, признана в РФ иноагентом), которая устроила скандал и с Леонидом Волковым, и с [журналисткой] Марией Певчих (признана иноагентом на территории РФ). Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) с Олегом Степановым тоже слили. Тут важно сказать, когда говорим про этот клан, про команду Волкова, — а это [сотрудник ФБК Руслан] Шаведдинов (объявлен в федеральный розыск, признан иноагентом в РФ), [экс-директор ФБК] Иван Жданов (признан на территории РФ иноагентом) и многие другие ребята, которые клялись в верности Волкову, которых он тащил за грязные волосы все последние годы, а теперь они предают его, понимая, что он уже не у кормушки, а им нужно оставаться там, как-то толкаться. По информации моих источников из ФБК, они сейчас бегают, как девочки-фанатки за Певчих, подсовывают ей на стол проекты, пытаются убедить, что вот при Волкове что-то не получалось, но вот при ней-то, «царице полей», сейчас эти проекты зацветут просто! Ну, а Волков отправлен теперь на такую непочетную пенсию, он будет заниматься, как он сам пишет, и это подтверждается моими источниками, международной кампанией за освобождение Навального. Но вы же понимаете, что это такие праздные чаепития где-нибудь в Сиднее или во Флориде с эмигрировавшими давно из России пенсионерами непонятного происхождения, то есть работа ни о чем — ссылка подальше от кормушки. И все эти поросята Волкова, они прекрасно это понимают и уже присягнули на верность Певчих. Певчих съела Волкова, потому что они принадлежат к разным структурам. Есть еще клан Милова-Степанова, это такие подъедалы, которые питаются с барского стола какими-то левыми западными грантами. Милов вообще всегда считал себя человеком выше уровнем и компетенциями, чем Навальный, и везде это заявлял кулуарно, но гнилость не позволяла ему пойти на конфронтацию, потому что опять же — кормиться как-то надо. Есть еще отдельно отбившийся клан неудачников в Грузии. Это рядовые сотрудники, бывшие координаторы штабов, так называемая чернь и «полезные идиоты», которые сперва были бесплатными, а потом работали за небольшой прайс. По информации моих источников, многие из них сейчас занимаются проституцией, «виртом» и «вебкамом», открывают секс-шопы и наркопритоны. — А что можете сказать про сеть подпольных штабов Навального, которую они активно рекламируют? — К этой истории я бы отнесся серьезно, потому что у западных кураторов, и это видно по информации, которая оттуда поступает, сейчас сформировалось два вектора. Первый — это использовать «пыльные костюмы» — Милова-Жданова для лоббирования антироссийских санкций, которым дают выступать на собственных обедах, как жене Навального, когда бюргеры вокруг сидят и набивают себе брюхо, а жена что-то вещает с трибуны, — большего унижения придумать сложно, но для них это уже в порядке вещей. Второй вектор — это как раз для «черни», для вот этих городских сумасшедших, для людей. По моей информации изнутри, для них в ФБК и придумали эту экстремистскую историю. Представители ФБК неоднократно призывали к поджогам военкоматов, одобряли совершенные теракты, Дарья Трепова ((внесена в список террористов и экстремистов, обвиняется в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский) была сторонницей Навального. История серьезная, у них остались радикальные «ждуны», которые ведут маргинальный образ жизни, вот этих людей сейчас в первую очередь будут использовать. Вообще в отношении тех, кто остался с командой Навального на данный момент, когда ФБК сидит в украинских информационных окопах, общается с советниками Зеленского как с собственным начальством, расшаркиваются перед ними в эфирах, когда Волков в своих стримах восхищается поставками западного оружия ВСУ и желает, чтобы побольше российских солдат погибло от этого оружия, потому что для них российский солдат — это преступник, который должен быть уничтожен, каких-то полутонов больше быть не должно. Все, кто остался сейчас в секте, все, кто регистрируется сейчас в этих штабах, я считаю, что это террористы. Надо быть конченным идиотом, чтобы при таких обстоятельствах оставаться в сфере влияния ФБК. ФБК — абсолютно террористическая организация. За все происходящее ответственен Навальный. URA.RU обратилось за комментарием в ФБК. Ответ на момент публикации не поступил. *ФБК — экстремистская, террористическая и нежелательная организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда