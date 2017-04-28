15:33 28 апреля 2017 17

Блогеру Руслану Соколовскому грозит три с половиной года колонии общего режима Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Писатель Михаил Веллер встал на защиту блогера Руслана Соколовского, которому за ловлю покемонов в храме грозит реальное тюремное наказание.

В пятницу, 28 апреля, в Екатеринбурге прокурор потребовал назначить ловившему покемонов в храме Руслану Соколовскому три с половиной года колонии общего режима.

«Когда сверху идет установка, что сажать надо серьезнее, сажать надо больше, наши правоохранители начинают сажать тех, кого легче посадить», — заявил «URA.RU» Веллер.

По его словам, такое суровое наказание, как для Соколовского, зачастую запрашивается для казнокрадов и рэкетиров. «Но многие из них на деле уходят от ответственности. Именно поэтому надо сегодня хотя бы блогера посадить, чтобы показать — работа активно ведется», — резюмировал писатель.

Напомним, что сам Соколовский не признает вину. Ранее он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом до 14 августа 2017 года. Оглашение приговора по делу блогера назначено на 11 мая.

В начале августа прошлого года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. Его обвиняют в «оскорблении чувств верующих» и «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».