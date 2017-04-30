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30 апреля 2017
29 апреля 2017
18:12  30 апреля 2017 0

Жену Юрия Лозы приняли за внучку. ФОТО

Юрий Лоза, лоза юрий
Юрий Лоза предложил создать в России свой ДиснейлендФото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Певец и композитор Юрий Лоза удивил своих подписчиков в Facebook фотографией из американского парка развлечений Диснейленд. На снимке он предстал со своей похорошевшей супругой Светланой, которую многие из блогеров не сразу признали.

«С внучкой ездили?» — то ли с иронией, то ли всерьез поинтересовался один из пользователей у Лозы.

Фото: Facebook Юрия Лозы

Впрочем, пост Юрия Лозы был посвящен не супруге, а парку развлечений. Он предположил, что аналог Диснейленда необходимо сделать и в России. «Территории у нас предостаточно, эпоса — хоть отбавляй, мозги и руки, надеюсь, тоже пока на месте. Дело за малым: создать концепцию, подтянуть финансы, подготовить кадры, засучить рукава — и можно начинать! А там, глядишь, и покатится…», — считает певец.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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