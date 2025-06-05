05 июня 2025

Захарова расшифровала послание Молдавии по поводу газа из РФ

Захарова: желание Молдавии об отказе от газа из РФ ведет в энергетическую кабалу
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Захарова перевела послание правительства Молдавии и рассказала о последствиях выбора Кишинева
Захарова перевела послание правительства Молдавии и рассказала о последствиях выбора Кишинева Фото:
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Газовый кризис в Европе

Решение Молдавии взять в кредит 400 миллионов евро ради отказа от сотрудничества с российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» является разворовыванием и попыткой загнать страну в энергетическую кабалу. Так интерпретировала заявление Кишинева официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ее сообщение стало ответом на новость о решении Молдавии взять кредит, чтобы попытаться отказаться от услуг «Молдовгаза».

В ноябре прошлого года Молдавия отказалась выплачивать долг перед «Газпромом» на сотни миллионо рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

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Решение Молдавии взять в кредит 400 миллионов евро ради отказа от сотрудничества с российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» является разворовыванием и попыткой загнать страну в энергетическую кабалу. Так интерпретировала заявление Кишинева официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ее сообщение стало ответом на новость о решении Молдавии взять кредит, чтобы попытаться отказаться от услуг «Молдовгаза». В ноябре прошлого года Молдавия отказалась выплачивать долг перед «Газпромом» на сотни миллионо рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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