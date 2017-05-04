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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:51  04 мая 2017 0

Mercedes выпустит серию машин для фанатов «Звездных войн». ФОТО

Поклонникам франшизы придется лететь за авто в Японию (архивный снимок)ФОТО: youtube.com / brog.tomorrow01.com

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz выпустил лимитированную серию автомобилей CLA 180, посвященных 40-летию фантастической саги «Звездные Войны». Новые авто будут представлены только в Японии.

В ограниченную линейку Mercedes войдут лишь 120 автомобилей, выполненные в двух цветах — белом и черном. Белые авто предназначаются для поклонников «светлой стороны силы», а черные — для тех, кто выбирает «сторону зла», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что модели спецсерии оснащены тематическими аксессуарами — красной отстрочкой сидения и руля, а также тематическим ковриком «Star Wars». Ориентировочная стоимость автомобиля — 45 тысяч долларов, уточняет «Nation News».

Сергей Макеев
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