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11 мая 2017
16:04  11 мая 2017 0

Росавиация: 416 летных свидетельств пилотов оказались подложными

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Для пилотов, чьи удостоверения вызвали сомнения, Росавиация уже закрыла небоФото: Pixabay

Росавиация совместно с СКР и прокуратурой выявили свыше 400 подложных летных свидетельств. Об этом заявил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев.

Чаще всего пилоты, чтобы получить разрешение поднимать машины в воздух, предъявляли подложные справки о состоянии здоровья, свидетельства о знании иностранных языков, а также обучались по программам, которые не включены в сертификаты, сообщает «Национальная служба новостей».

Представитель Росавиации подчеркнул, что в настоящее время в РФ насчитывается 11 тыс. 616 лётчиков, имеющих сертификаты коммерческих пилотов.

Ранее сотни пилотов пожаловались на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Лётчики обвинили ведомство в лишении специалистов удостоверений, полученных на законных основаниях.

Отметим, в настоящее время обучение пилотов коммерческой авиации разрешено только в государственных учебных заведениях: это связано с возможностью контроля за предоставлением образовательных услуг.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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