Полиция пресекла перестрелку мигрантов во дворе московской школы

Полиция и Росгвардия вмешались в массовую драку со стрельбой, которая произошла между иностранными гражданами во дворе московской школы. Об этом сообщили в telegram-каналах.
Конфликт с применением оружия между иностранцами произошел вечером 15 августа во дворе школы № 1367, расположенной в жилом комплексе «Кварталы 21/19» в Рязанском районе Москвы. Как сообщает еelegram-канал Baza, очевидцы вызвали на место происшествия полицию и сотрудников Росгвардии. Прокуратура и правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
Местные жители написали письмо главе района — они связывают конфликт с увеличением числа мигрантов, проживающих в хостелах рядом с жилым комплексом и работающих на стройках поблизости. По словам местных, драка возле школы стала не первым подобным случаем за последние месяцы. Родители выражают обеспокоенность в связи с открытием школы в новом учебном году. По их мнению, ситуация с безопасностью учащихся требует незамедлительного вмешательства городских властей и усиления контроля за порядком в районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.