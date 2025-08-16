Полиция пресекла перестрелку мигрантов во дворе московской школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители вызвали полицию из-за беспорядков, устроенных иностранцами
Жители вызвали полицию из-за беспорядков, устроенных иностранцами Фото:

Полиция и Росгвардия вмешались в массовую драку со стрельбой, которая произошла между иностранными гражданами во дворе московской школы. Об этом сообщили в telegram-каналах.

Конфликт с применением оружия между иностранцами произошел вечером 15 августа во дворе школы № 1367, расположенной в жилом комплексе «Кварталы 21/19» в Рязанском районе Москвы. Как сообщает еelegram-канал Baza, очевидцы вызвали на место происшествия полицию и сотрудников Росгвардии. Прокуратура и правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Местные жители написали письмо главе района — они связывают конфликт с увеличением числа мигрантов, проживающих в хостелах рядом с жилым комплексом и работающих на стройках поблизости. По словам местных, драка возле школы стала не первым подобным случаем за последние месяцы. Родители выражают обеспокоенность в связи с открытием школы в новом учебном году. По их мнению, ситуация с безопасностью учащихся требует незамедлительного вмешательства городских властей и усиления контроля за порядком в районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция и Росгвардия вмешались в массовую драку со стрельбой, которая произошла между иностранными гражданами во дворе московской школы. Об этом сообщили в telegram-каналах. Конфликт с применением оружия между иностранцами произошел вечером 15 августа во дворе школы № 1367, расположенной в жилом комплексе «Кварталы 21/19» в Рязанском районе Москвы. Как сообщает еelegram-канал Baza, очевидцы вызвали на место происшествия полицию и сотрудников Росгвардии. Прокуратура и правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. Местные жители написали письмо главе района — они связывают конфликт с увеличением числа мигрантов, проживающих в хостелах рядом с жилым комплексом и работающих на стройках поблизости. По словам местных, драка возле школы стала не первым подобным случаем за последние месяцы. Родители выражают обеспокоенность в связи с открытием школы в новом учебном году. По их мнению, ситуация с безопасностью учащихся требует незамедлительного вмешательства городских властей и усиления контроля за порядком в районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...