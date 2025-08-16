Полиция Кишинева во время митинга задерживала людей в костюмах Пикачу

Полиция Кишинева задерживает участников митинга, среди которых оказались аниматоры в костюмах популярных персонажей — Лабубу, Пикачу, зайца и белого медведя. Об этом сообщают РИА Новости.
«В ходе задержаний были схвачены аниматоры в костюмах популярных персонажей — Лабубу, Пикачу, зайца и белого медведя», — сказано в сообщении. Новость опубликована в tеlegram-канале агентства.
Причиной массового выхода людей на улицы стало недавнее судебное решение в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая поддерживает тесные связи с Россией. Призыв поддержать протест был ранее озвучен лидером оппозиционного молдавского блока «Победа» Иланом Шором. Местные власти высказывали недовольство подобными акциями и действиями главы Гагаузии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.