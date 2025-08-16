Полиция Кишинева во время митинга задерживала людей в костюмах Пикачу

Правоохранительные органы Молдавии всячески мешают митингу
Полиция Кишинева задерживает участников митинга, среди которых оказались аниматоры в костюмах популярных персонажей — Лабубу, Пикачу, зайца и белого медведя. Об этом сообщают РИА Новости.

«В ходе задержаний были схвачены аниматоры в костюмах популярных персонажей — Лабубу, Пикачу, зайца и белого медведя», — сказано в сообщении. Новость опубликована в tеlegram-канале агентства.

Причиной массового выхода людей на улицы стало недавнее судебное решение в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая поддерживает тесные связи с Россией. Призыв поддержать протест был ранее озвучен лидером оппозиционного молдавского блока «Победа» Иланом Шором. Местные власти высказывали недовольство подобными акциями и действиями главы Гагаузии. 

