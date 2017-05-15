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15 мая 2017
14 мая 2017
05:11  15 мая 2017 0

Двести американцев выложили своими телами слово «Сопротивляйся» на президентском поле для гольфа

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Президента США призвали обнародовать налоговую декларациюФото: depositphotos.com © URA.RU

Две сотни жителей американского штата Калифорния устроили флешмоб на поле для гольфа, которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу. На лужайке они выложили своими телами слово «Resist» («Сопротивляйся»).

Как сообщает «Газета.ру», с помощью флешмоба его организаторы хотели призвать Трампа обнародовать свою налоговую декларацию.

Поле для гольфа, на котором прошла акция, находится в Ранчо-Палос-Вердес. Флешмоб продлился 15 минут, после чего его участники исполнили неофициальный гимн США «God Bless America» («Боже, благослови Америку»).

Наталья Володина
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