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17 мая 2017
16 мая 2017
00:04  17 мая 2017 0

В Татарстане разрабатывают «халяльный Интернет»

Электронные СМИ Челябинск, интернет, провода
В Татарстане ограничат Интернет-ресурсыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Татарстане ведется разработка программного обеспечения для фильтрации нежелательного контента для мусульман, с которым они могут столкнуться в Интернете. Проект, по словам главы агентства инвестразвития Татарстана Талии Минуллиной, будет носить название «IT-халяль».

По нормам шариата, существуют некоторые нормы поведения мусульман, которые связаны с особой моралью, нравственностью, поэтому такие же нормы должны существовать в Интернете, который на данный момент действует в Татарстане без ограничений.

В качестве примера Минуллина привела Объединенные Арабские Эмираты, где контент фильтруют на государственном уровне, поэтому он полностью является «халяльным», пишет Росбалт.

Лев Истомин
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