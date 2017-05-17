В Татарстане разрабатывают «халяльный Интернет»

00:04 17 мая 2017 0

В Татарстане ограничат Интернет-ресурсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Татарстане ведется разработка программного обеспечения для фильтрации нежелательного контента для мусульман, с которым они могут столкнуться в Интернете. Проект, по словам главы агентства инвестразвития Татарстана Талии Минуллиной, будет носить название «IT-халяль».

По нормам шариата, существуют некоторые нормы поведения мусульман, которые связаны с особой моралью, нравственностью, поэтому такие же нормы должны существовать в Интернете, который на данный момент действует в Татарстане без ограничений.

В качестве примера Минуллина привела Объединенные Арабские Эмираты, где контент фильтруют на государственном уровне, поэтому он полностью является «халяльным», пишет Росбалт.