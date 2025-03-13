В боях за Суджу погиб командир батальона «Курские витязи» Крутиков

Командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков погиб в боях за населенный пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев.
«Вчера в ходе освобождения Суджи в стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг, командир штурмового батальона „Курские витязи“ Иван Крутиков. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — заявил Гулиев. Он выразил свои чувства и уважение к погибшему командиру на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Гулиев также опубликовал последнее фото Крутикова, где военный спит в форме на нескольких рюкзаках. «Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом», — говорится в подписи к фото.
Известно, что перед военной службой Крутиков руководил детским боксерским клубом «Витязь». После начала военных действий тот на время превратился в приют для беженцев.
Ранее российские военные выбили ВСУ из Суджи. Для полной очистки Курской области от украинских военных осталось освободить менее десятка населенных пунктов.
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