В боях за Суджу погиб командир батальона «Курские витязи» Крутиков

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12 марта погиб командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков
12 марта погиб командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков погиб в боях за населенный пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев.

«Вчера в ходе освобождения Суджи в стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг, командир штурмового батальона „Курские витязи“ Иван Крутиков. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — заявил Гулиев. Он выразил свои чувства и уважение к погибшему командиру на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Гулиев также опубликовал последнее фото Крутикова, где военный спит в форме на нескольких рюкзаках. «Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом», — говорится в подписи к фото.

Известно, что перед военной службой Крутиков руководил детским боксерским клубом «Витязь». После начала военных действий тот на время превратился в приют для беженцев.

Ранее российские военные выбили ВСУ из Суджи. Для полной очистки Курской области от украинских военных осталось освободить менее десятка населенных пунктов.

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Командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков погиб в боях за населенный пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев. «Вчера в ходе освобождения Суджи в стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг, командир штурмового батальона „Курские витязи“ Иван Крутиков. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — заявил Гулиев. Он выразил свои чувства и уважение к погибшему командиру на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Гулиев также опубликовал последнее фото Крутикова, где военный спит в форме на нескольких рюкзаках. «Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом», — говорится в подписи к фото. Известно, что перед военной службой Крутиков руководил детским боксерским клубом «Витязь». После начала военных действий тот на время превратился в приют для беженцев. Ранее российские военные выбили ВСУ из Суджи. Для полной очистки Курской области от украинских военных осталось освободить менее десятка населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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