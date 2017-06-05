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05 июня 2017
04 июня 2017
00:57  05 июня 2017 0

Чайка рассказал о попытках возбудить уголовное дело против него на Западе

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, чайка юрий
Юрий Чайка планирует дальнейшее расследования финансовых махинаций Уильяма БраудераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что попытки возбуждения уголовного дела на Западе против его семьи связаны с желанием главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера дискредитировать российскую власть.

«Его мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России и руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированы, дискредитировать РФ через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше », — приводит слова Генпрокурора информагентство «Интерфакс».

Чайка также подчеркнул, что давление со стороны Браудера идет не только на него лично, но и на сыновей. Генпрокурор РФ добавил, что безупречная репутация его семьи была ранее подтверждена, в том числе, компетентными органами Греции и Швейцарии.

Уильям Браудер — международный финансист, являвшийся работодателем Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО привела к огромному резонансу в странах Запада. Как напоминает РИА «Новости», Браудер был приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях, однако власти Британии отказались экстрадировать бизнесмена в Россию.

Сергей Макеев
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