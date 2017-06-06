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06 июня 2017
Главные новости Москвы
14:33  06 июня 2017 5

Брат Ющенко заявил, что философы Древней Греции разговаривали на украинском. ВИДЕО

В мире существовала цивилизация, которая объединяла 70 народностей, рассказал родственник экс-президентаФото: torange.biz

Неожиданное заявление сделал по телевидению брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной рады Петр Ющенко. Он рассказал, что население Древней Греции разговаривало на украинском языке.

Ющенко начал с рассказ с того, что ранее в мире существовала некая цивилизация, которая объединяла 70 народностей. Украина также входила в нее входила, хотя и находилась на границе, пишет РИА «Новости».

По его словам, древнегреческие философы тоже говорили на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 апреля экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал конфликт на юго-востоке страны 24-й войной Украины и России. Он считает, что между двумя государствами необходимо прекратить миграцию людей и перемещение капиталов.

Юрий Викторов
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