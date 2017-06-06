20:54 06 июня 2017 0

У Надежды Савченко могут появиться новые тайны Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

В соцсетях активно обсуждают возможную беременность депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Поводом стал снимок в Facebook украинского журналиста Василия Крутчака.

На фотографии Надежда Савченко запечатлена в свободном красном платье во время разговора с чиновницей. Платье хорошо скрывает фигуру бывшего штурмана. Пользователи соцсети, увидев снимок, предположили, что нардеп находится в интересном положении и, возможно, скоро будет нянчить малыша, удалившись от большой политики.

При этом многих смутил красный цвет платья депутата. Одни решили, что так Савченко пропагандирует запрещенную на Украине коммунистическую идеологию, а другие предположили, что если хорошо поискать, то наверняка на платье можно обнаружить серп и молот.

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