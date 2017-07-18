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19 июля 2017
18 июля 2017
22:03  18 июля 2017 1

Авиакомпания на сутки оставила уральцев в чужом городе. Представитель перевозчика «убежал» от клиентов

Аэропорт. Ханты-Мансийск., UTair, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, ютейр
По словам пассажиров, представитель компании попросту от них убежалФото: Александр Елизаров © URA.RU

Уральцам, летящим из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск со стыковкой в Тюмени, придется сутки жить в аэропорту из-за задержки рейса.

Как рассказал «URA.RU» пассажир, 18 июля из аэропорта Кольцово должен был вылететь самолет авиакомпании UTair до Тюмени. Однако рейс отложили на два часа — до 22:55. Проблема в том, что в Тюмени путешественников ждал стыковочный рейс до Ханты-Мансийска, и на него уральцы не успеют из-за изменений в расписании.

«Когда мы подошли к представителю UTair, он сказал, что следующий самолет только через сутки… И убежал», — негодует собеседник «URA.RU».

Оперативно получить комментарий у перевозчика не удалось — телефон пресс-службы вечером, 18 июля, не отвечал.

В июне UTair оштрафовали за то, что она не пустила пассажиров на рейс из-за нехватки мест. Как сообщали «URA.RU» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пять человек не смогли зарегистрироваться и улететь по маршруту Игрим — Тюмень.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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