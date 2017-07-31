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31 июля 2017
18:14  31 июля 2017 1

В Киеве освятили икону с изображением украинских повстанцев

Священный обряд прошел в Михайловском Златоверхом собореФото: tsn.ua

В Киеве освятили икону с изображением Богоматери, бойцов украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России), участников «Майдана», гетмана Мазепы и казаков. Священный обряд прошел в Михайловском Златоверхом соборе.

Освященную икону Юрия Никитина с изображением бойцов УПА (организация запрещена в России) назвали «Покровительница украинских воинов». Эскиз утверждал глава православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает портал Lenta.ru.

Икону «Покровительница украинских воинов» несли во время крестного хода в день Крещения Руси. На следующий день военные священники увезли ее в зону АТО (антитеррористической операции). После возвращения икону передадут в храм святителя Николая на Татарке.

Напомним, что 28 июля президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием признать независимость церкви Украины от Московского патриархата.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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