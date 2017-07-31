В Киеве освятили икону с изображением украинских повстанцев

В Киеве освятили икону с изображением Богоматери, бойцов украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России), участников «Майдана», гетмана Мазепы и казаков. Священный обряд прошел в Михайловском Златоверхом соборе.
Освященную икону Юрия Никитина с изображением бойцов УПА (организация запрещена в России) назвали «Покровительница украинских воинов». Эскиз утверждал глава православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает портал Lenta.ru.
Икону «Покровительница украинских воинов» несли во время крестного хода в день Крещения Руси. На следующий день военные священники увезли ее в зону АТО (антитеррористической операции). После возвращения икону передадут в храм святителя Николая на Татарке.
Напомним, что 28 июля президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием признать независимость церкви Украины от Московского патриархата.