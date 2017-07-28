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28 июля 2017
14:33  28 июля 2017 1

Порошенко требует признать независимость украинской церкви от Москвы

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко: церковь Украины должна быть духовно и административно независимаФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко требует признать независимость украинской церкви от Московского патриархата.

Порошенко сообщил на своей личной странице в Facebook, что церковь Украины должна быть духовно и административно независима от Москвы, от «страны-агрессора», передает слова украинского лидера RT.

«Владимир Великий 1029 лет назад принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая и поныне является Церковью-Матерью. От нее мы ожидаем признания автокефалии украинской Церкви — равной другим поместным православным церквям. И духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора», — написал глава соседнего государства.

Кроме того, президент Украины в очередной раз подчеркнул, что выбор христианской веры князем Владимиром являлся «европейским выбором», добавляет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что Верховная Рада собирается рассмотреть два проекта закона, наделяющих власти правом контролировать церковь. Если закон примут, депутаты парламента страны смогут обязать Украинскую православную церковь Московского патриархата заключать договоры с госорганами и согласовывать назначения руководителей организации. Кроме того, украинские чиновники смогут объявить церковь вне закона.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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