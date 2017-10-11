Жириновкий предложил проверить уровень интеллекта у губернаторов

17:48 11 октября 2017 0

Владимир Жириновский не против помериться уровнем IQ с политическими лидерами США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновкий предложил проверить уровень «умственного развития» у российских губернаторов, усомнившись при этом, что у кого-либо из недавно избранных глав регионов будет высокая оценка.

«Вот сейчас десять губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ — это уровень умственного развития. Это же все сегодня можно сделать. Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого двойка, тройка, у кого-то четыре с минусом», — приводит RT слова Жириновского.

При этом, как пишет «Национальная служба новостей», сам политик заявил, что готов помериться коэффициентом своего умственного развития с Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.