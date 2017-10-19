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19 октября 2017
15:07  19 октября 2017 0

«Платон» начнет следить за мусоровозами и бороться со свалками

Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, экология, город, екатеринбург, цивилизация, мусор, свалка
Всего в России используют около 12 тысяч мусоровозовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Система «Платон» в скором времени будет отслеживать все мусоровозы, которые перевозят твердые коммунальные отходы, чтобы препятствовать созданию нелегальных свалок. Такое положение содержит проект правок в правила работы системы, разработанный правительством.

Предполагается, что изменения позволят снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением твердых коммунальных отходов, цитируют «Известия» сообщение пресс-службы компании «РТ-инвест транспортные системы», которая курирует работу «Платона». Всего в России используют около 12 тысяч мусоровозов, и более 80% из них уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами госсистемы «Платон» на базе ГЛОНАСС. Таким образом, перевозчикам не придется производить дополнительное оснащение автопарка 12-тонников.

Как отмечают экологи, только в одной Московской области каждую неделю находят больше тысячи незаконных свалок.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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