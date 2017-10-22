Родственница семьи Романовых — Ольга Куликовская-Романова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма «Матильда» на широкую аудиторию. Текст и видео обращения опубликованы на официальном канале депутата Госдумы Натальи Поклонской.
«Я, как никто другой, глубоко и с болью воспринимаю любые порочащие действия, которые в данном случае затрагивают не только мою честь и достоинство, а всей Святой Царской Семьи, честь всей России», — пишет Куликовская-Романова.
По ее мнению, «Матильду» нельзя допускать к широкому прокату, поскольку в год столетия убийства Царской семьи картина выглядит откровенным глумлением и попыткой надругательства над историей России. Кроме того, Куликовская-Романова увидела в фильме множество несоответствий и скрытых провокаций. В частности, ее возмутило, что одна из главных ролей в фильме досталась немецкому актеру Ларсу Айдингеру, который позиционирует себя в качестве сатаниста.
«Мне, как супруге Тихона Николаевича Куликовского-Романова, в том числе и из рассказов супруга доподлинно известно, что никакой любовной связи между наследником, впоследствии Императором, и балериной не было», — утверждает родственница Царской семьи.