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22 октября 2017
21 октября 2017
01:15  22 октября 2017 0

«Надругательство над историей России». Родственница Николая II попросила Путина запретить «Матильду». ВИДЕО

Ольга Куликова-Романовская требует остановить публичное издевательство над памятью ИмператораФОТО: Pravoslavie.ru
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Родственница семьи Романовых — Ольга Куликовская-Романова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма «Матильда» на широкую аудиторию. Текст и видео обращения опубликованы на официальном канале депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«Я, как никто другой, глубоко и с болью воспринимаю любые порочащие действия, которые в данном случае затрагивают не только мою честь и достоинство, а всей Святой Царской Семьи, честь всей России», — пишет Куликовская-Романова.

По ее мнению, «Матильду» нельзя допускать к широкому прокату, поскольку в год столетия убийства Царской семьи картина выглядит откровенным глумлением и попыткой надругательства над историей России. Кроме того, Куликовская-Романова увидела в фильме множество несоответствий и скрытых провокаций. В частности, ее возмутило, что одна из главных ролей в фильме досталась немецкому актеру Ларсу Айдингеру, который позиционирует себя в качестве сатаниста.

«Мне, как супруге Тихона Николаевича Куликовского-Романова, в том числе и из рассказов супруга доподлинно известно, что никакой любовной связи между наследником, впоследствии Императором, и балериной не было», — утверждает родственница Царской семьи.

Сергей Макеев
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