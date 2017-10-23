Корабль с россиянами на борту потерпел бедствие из-за тайфуна

09:01 23 октября 2017 0

Тайфун «Лан» уже погубил двух человек Фото: depositphotos.com © URA.RU

На берегу Японии потерпел бедствие сухогруз с российской командой на борту. Тайфун «Лан» выбросил судно на бетонный волнорез. Часть корабля залило водой.

Корабль под флагом Того зашел в порт Фусики-Тояма на острове Хонсю 20 октября и должен был выйти в Россию 27 октября, пишет kp.ru. В момент происшествия на судне было 19 членов экипажа, никто из них не пострадал.

В соцсетях появилось фото поваленного судна. «Утро начинается не с кофе. Прощай „Реал“, ты был хорошим другом», — написал автор снимка Кирилл.

Тайфун «Лан» уже погубил двух человек, еще 86 получили различные травмы. Ураган разрушительной силы движется над северо-восточной частью Хонсю. Власти Японии эвакуируют более 81 тысячи жителей.