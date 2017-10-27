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27 октября 2017
26 октября 2017
08:17  27 октября 2017 0

В России введут обязательную страховку от хакеров

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
Теперь компании будут застрахованы от нападений хакеровФото: depositphotos.com © URA.RU

В России могут сделать обязательным страхование от киберрисков для всех стратегических отраслей — от банковской сферы до машиностроения. Полисы информационной безопасности могут появиться в 2020 году в рамках правительственной программы «Цифровая экономика».

Ни в одной стране мира пока нет опыта создания масштабного рынка страхования от киберрисков, поэтому Россия может стать первопроходцем в этой области, пишет «Коммерсант».

Авторы программы планируют к 2020 году ввести стандарт по обязательному аудиту информбезопасности. Проект предполагает в закон об организации страхового дела, а также изменения в налоговом кодексе — расходы на страхование должны будут снижать налоговую базу. Рабочую группу по созданию программы возглавляет Сбербанк.

Виктор Дорофеев
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