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27 октября 2017
26 октября 2017
09:09  27 октября 2017 0

Мантуров понадеялся на разум американского Госдепа, собравшегося вводить санкции против ФСБ

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, мантуров денис
Денис Мантуров сделал заявление на собрании делового совета США — Россия в Нью-ЙоркеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Минпромторога РФ Денис Мантуров выразил надежду, что готовя новые санкции в отношении России, США будут использовать «разумный подход». Об этом министр заявил в кулуарах годового собрания делового совета США — Россия в Нью-Йорке.

«Если Белому дому важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать, но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход», — цитирует Дениса Мантурова «Федеральное агентство новостей».

При этом глава Минпромторга отметил, что в предложениях Госдепартамента США есть ссылка, что предложения по расширению списка компаний, в отношении которых могут вводиться санкции, не означают обязательного применения ограничений.

В новый санкционный список США могут попасть такие организации, как ФСБ, Служба внешней разведки, Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на РИА «Новости». В списке еще 33 компании, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев».

Игорь Чукреев
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