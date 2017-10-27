09:09 27 октября 2017 0

Денис Мантуров сделал заявление на собрании делового совета США — Россия в Нью-Йорке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Минпромторога РФ Денис Мантуров выразил надежду, что готовя новые санкции в отношении России, США будут использовать «разумный подход». Об этом министр заявил в кулуарах годового собрания делового совета США — Россия в Нью-Йорке.

«Если Белому дому важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать, но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход», — цитирует Дениса Мантурова «Федеральное агентство новостей».

При этом глава Минпромторга отметил, что в предложениях Госдепартамента США есть ссылка, что предложения по расширению списка компаний, в отношении которых могут вводиться санкции, не означают обязательного применения ограничений.

В новый санкционный список США могут попасть такие организации, как ФСБ, Служба внешней разведки, Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на РИА «Новости». В списке еще 33 компании, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев».