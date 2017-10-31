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31 октября 2017
20:19  31 октября 2017 0

Учительница пригрозила школьникам, недовольным ценами на проезд, черным списком ФСБ

Тактико-специальное учение
В мэрии Дзержинска говорят о «небольшом преувеличиеннии»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Дзержинска частично опровергли заявление местной школьной учительницы о составлении «черных списков» ФСБ, в которые заносятся неблагонадежные школьники. Как поясняют в горадминистрации, педагог «возможно, немного преувеличила», и связывают ее слова с заботой о детях.

Учительница одной из школ Дзержинска Нижегородской области пыталась надавить на учеников, чтобы они не вступали в группы во «ВКонтакте», протестующие против повышения цен на проезд в городском общественном транспорте. На видео, опубликованном порталом Koza.Press, педагог запугивает учеников 11-го класса тем, что их могут включить в «черные списки ФСБ». «Моя задача — неформально сейчас с вами поговорить, чтобы до вас дошло: мы в таком мире живем», — заявляет педагог.

При этом в группе «Дзержинск против роста цен на проезд» заявляется, что различные угрозы поступили ученикам уже нескольких школ. Им звонят классные руководители либо вызывают их родителей в школу и требуют убрать репосты, сообщающие о протесте.

В мэрии тем временем объяснили все это недоразумением и заботой о детях. «Возможно, был выбран неверный тон общения, но это было вызвано беспокойством о детях, желанием уберечь их от возможных неприятностей», — цитирует «Дождь» заявление администрации города. Кроме того, в мэрии поясняют, что уже несколько лет в городе действует проект «Дети и сети», который объединяет учителей, школьников и их родителей для разработки обучающих материалов о безопасном поведении в соцсетях.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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