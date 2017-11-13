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13 ноября 2017
12 ноября 2017
06:00  13 ноября 2017 0

«Думаю, какой-то глюк». Главный монархист России Баков исключил из партии кандидата в президенты

Лидер московского отделения хотел пойти на выборы не дожидаясь решения всероссийского съезда монархистовФото: личная страница Антона Бакова в сети Facebook
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Монархической партии России Антон Баков принял решение о лишении членства в организации руководителя Московского отделения Игоря Соболева. Причиной стало несогласованное выдвижение теперь уже бывшего монархиста в кандидаты на пост президента РФ.

О своем решении лидер российских монархистов заявил на своей личной странице в социальной сети Facebook.

«Думаю, что портрет первого человека, исключенного из Монархической партии, достоин опубликования», — написал Антон Баков.

Сам глава Монархической партии отмечает, что исключение из партии стало вынужденной мерой: Соболев пошел на выборы не дожидаясь решения общероссийского съезда монархистов, опираясь лишь на Московское отделение организации, сообщают «Викиновости».

«Мы это с ним обсуждали, и мне казалось, что он понял. Увы, я ошибся», — приводит издание комментарий Бакова.

По словам Антона Бакова, навряд ли в действиях Соболева можно усматривать что-то критичное: в силу незначительности партии, это скорее не провокация, а «какой-то глюк».

Отметим, сам лидер Монархической партии еще в конце сентября заявлял о своем желании баллотироваться на президентских выборах. Действующий президент Владимир Путин пока сохраняет интригу и не раскрывает, будет ли участвовать в кампании.

Евгений Александров
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