Глава Монархической партии России Антон Баков принял решение о лишении членства в организации руководителя Московского отделения Игоря Соболева. Причиной стало несогласованное выдвижение теперь уже бывшего монархиста в кандидаты на пост президента РФ.
О своем решении лидер российских монархистов заявил на своей личной странице в социальной сети Facebook.
«Думаю, что портрет первого человека, исключенного из Монархической партии, достоин опубликования», — написал Антон Баков.
Сам глава Монархической партии отмечает, что исключение из партии стало вынужденной мерой: Соболев пошел на выборы не дожидаясь решения общероссийского съезда монархистов, опираясь лишь на Московское отделение организации, сообщают «Викиновости».
«Мы это с ним обсуждали, и мне казалось, что он понял. Увы, я ошибся», — приводит издание комментарий Бакова.
По словам Антона Бакова, навряд ли в действиях Соболева можно усматривать что-то критичное: в силу незначительности партии, это скорее не провокация, а «какой-то глюк».
Отметим, сам лидер Монархической партии еще в конце сентября заявлял о своем желании баллотироваться на президентских выборах. Действующий президент Владимир Путин пока сохраняет интригу и не раскрывает, будет ли участвовать в кампании.