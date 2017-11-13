Госдума приступает к разработке закона об организациях, финансируемых из-за рубежа. В документе пропишут ограничения для западных СМИ в России. К тому же, этот законопроект будет предусматривать досудебную блокировку материалов нежелательных организаций в интернете.
Поправки могут быть приняты в трех чтениях до среды, 15 ноября, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с деталями обсуждения. Он отметил, что поправка о блокировке материалов, предложенная Генпрокуратурой, уже прошла первое чтение.
Издание напоминает, что поводом для ужесточения условий работы зарубежных СМИ в России стала ситуация с телеканалом Russia Today в США. От российского издания американские власти потребовали зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В России на эту попытку притеснения пообещали ответить «зеркально».
10 ноября в Совфеде уже назвали вероятных кандидатов для получения статуса иностранных агентов. Среди них — CNN и «Голос Америки». Ограничения могут коснуться и некоторых соцсетей, сообщает RT. Тогда же вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ограничения будут того же характера, как и те, которые США пытаются наложить на телеканал RT. «Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона 1938 года об иностранных агентах», — уточнил депутат.