16:15 07 января 2018 0

Глава РПЦ рассказал о работе ученых над «екатеринбургскими останками» Фото: Александр Кадников © URA.RU

У людей должно быть уважение к жизненному пути императора Николая II и его семьи вне зависимости от политических оценок его правления, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом он признал, что «ничего подобного не происходит».

Патриарх подчеркнул, что император дал согласие на создание Государственной думы и тем самым позволил открыто обсуждать текущие проблемы страны. «Вот присутствует сейчас такое мнение, что царь был слабым. А вот давайте подумаем, он был слабым или внутренне сильным человеком? Ведь он обладал властью прикончить эту Государственную думу одним хлопком, разогнать все партии, вновь ввести цензуру — у него реальная была политическая власть», — напомнил он, передает ТАСС.

Либеральные историки «до сих пор поливают его (Николая II — прим. ред.) грязью и превозносят императора Александра II», добавил патриарх Кирилл. По его словам, последний русский император сделал больше для формирования государственной политики, чем Александр II. «Вот если бы он был таким слабым человеком, то он не принял бы смерть так, как он ее принял», — пояснил глава Русской православной церкви.

Патриарх рассказал, что Николай II был канонизирован «потому, что он по-христиански принял смерть, и не только смерть, а всю эту часть, страшную часть своей жизни». Глава РПЦ подчеркнул, что работы по установлению подлинности «екатеринбургских останков» продолжаются, но «никто специально не затягивает этого процесса» и «не подгоняет ученых».

Как писало «URA.RU», ранее патриарх Кирилл усомнился, что тела членов царской семьи под Екатеринбургом были сожжены. Он предложил отправить экспертов в Индию, где проводят кремацию людей путем сожжения на костре.