Названы продукты, которые защищают организм от рака

Диета с высоким содержанием пищевых волокон может значительно снизить шансы заболеть колоректальным раком. Это установили исследователи из Великобритании.
Они обнаружили связь между потреблением пищевых волокон и производством короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые уменьшают количество белка HDAC2, появление которого связывается с вероятностью возникновения онкологического заболевания. При этом КЖТ производятся организмом во время переваривания пищевых волокон, сообщает РИА «Новости».
По результатам исследований ученые рекомендуют для профилактики рака включать в рацион овощи, фрукты и крупы, богатые пищевыми волокнами. Специалисты считают, что исследования в дальнейшем могут быть полезны для создания нового лекарственного препарата.