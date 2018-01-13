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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
18:27  13 января 2018 0

Названы продукты, которые защищают организм от рака

ТЦ Парус (Метрополис) Курган, рис, греча, крупа
Крупы помогают вырабатывать важные кислотыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Диета с высоким содержанием пищевых волокон может значительно снизить шансы заболеть колоректальным раком. Это установили исследователи из Великобритании.

Они обнаружили связь между потреблением пищевых волокон и производством короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые уменьшают количество белка HDAC2, появление которого связывается с вероятностью возникновения онкологического заболевания. При этом КЖТ производятся организмом во время переваривания пищевых волокон, сообщает РИА «Новости».

По результатам исследований ученые рекомендуют для профилактики рака включать в рацион овощи, фрукты и крупы, богатые пищевыми волокнами. Специалисты считают, что исследования в дальнейшем могут быть полезны для создания нового лекарственного препарата.

Виктор Жуков
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