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17 января 2018
15:41  17 января 2018 1

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков ответил на вопрос в соответствии с российским законодательствомФото: Владимир Андреев © URA.RU

У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу заверить, что президент абсолютно здоров и может дать фору многим», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Песков при этом отметил, что российские законы не предусматривают обязательное обнародование данных о здоровье главы государства.

Вопрос о состоянии Путина возник в связи с недавно проведенным обследованием американского лидера Дональда Трампа, пишет Life.ru. В медицинском заключении было сказано, что президент США психически и физически здоров, но у него есть небольшие проблемы с лишним весом. По словам лечащего врача, Трамп до окончания своего президентского срока сможет пробыть «в здравии», информирует «Национальная служба новостей».

В свою очередь в Штатах опасаются за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «URA.RU». По словам представителя Белого дома, он постоянно угрожает США и всему миру, тестируя ракеты.

Ксения Томашова
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