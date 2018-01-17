Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Могу заверить, что президент абсолютно здоров и может дать фору многим», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Песков при этом отметил, что российские законы не предусматривают обязательное обнародование данных о здоровье главы государства.
Вопрос о состоянии Путина возник в связи с недавно проведенным обследованием американского лидера Дональда Трампа, пишет Life.ru. В медицинском заключении было сказано, что президент США психически и физически здоров, но у него есть небольшие проблемы с лишним весом. По словам лечащего врача, Трамп до окончания своего президентского срока сможет пробыть «в здравии», информирует «Национальная служба новостей».
В свою очередь в Штатах опасаются за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «URA.RU». По словам представителя Белого дома, он постоянно угрожает США и всему миру, тестируя ракеты.