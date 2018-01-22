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22 января 2018
11:34  22 января 2018 2

США изучит готовность соседних с Россией стран к войне

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Пентагон проверит готовность к военным действиямФото: depositphotos.com © URA.RU
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Сотрудники Логистического агентства Департамента обороны США проверят инфраструктуру соседей России на предмет готовности к условиям войны и чрезвычайных ситуаций. В список стран входят Белоруссия, Украина, Молдавия, Польша и Финляндия.

Соединенные Штаты собираются изучить инфраструктуру этих стран, чтобы понять их логистические сети и цепочки поставок товаров и подготовить промышленность к военным действиям, сообщает Nation News. Так, Пентагон проверит источники воды, продуктов, одежды, медикаментов, топлива и промышленного оборудования. Кроме этого в итоговые отчеты занесут данные о производственных мощностях, мобилизационных возможностях, транспортной инфраструктуре государств, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что в Стратегии национальной обороны США основным приоритетом для военных обозначили «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией». На решение данной задачи Минобороны Штатов требует больших инвестиций, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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