Сотрудники Логистического агентства Департамента обороны США проверят инфраструктуру соседей России на предмет готовности к условиям войны и чрезвычайных ситуаций. В список стран входят Белоруссия, Украина, Молдавия, Польша и Финляндия.
Соединенные Штаты собираются изучить инфраструктуру этих стран, чтобы понять их логистические сети и цепочки поставок товаров и подготовить промышленность к военным действиям, сообщает Nation News. Так, Пентагон проверит источники воды, продуктов, одежды, медикаментов, топлива и промышленного оборудования. Кроме этого в итоговые отчеты занесут данные о производственных мощностях, мобилизационных возможностях, транспортной инфраструктуре государств, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее стало известно, что в Стратегии национальной обороны США основным приоритетом для военных обозначили «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией». На решение данной задачи Минобороны Штатов требует больших инвестиций, писало «URA.RU».